Матвиенко предложила расширить список должностей, закрытых для лиц с двойным гражданством

22.01.20 11:17

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 января. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает в развитие инициативы президента РФ по поправкам в Конституцию рассмотреть возможность расширения списка должностей, которые не могут занимать лица с двойным гражданством или видом на жительство другого государства.

"Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства. Прошу Комитет по международным делам очень внимательно и, главное, взвешенно проработать этот вопрос", - сказала Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты в среду.

Она подчеркнула, что "речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны".

Она напомнила, что одна из предложенных главой государства поправок касается запрета на иностранное гражданство или вида на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности. По мнению спикера Совета Федерации, это давно назревшая проблема, и она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции.

"Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительство в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки", - сказала Матвиенко.