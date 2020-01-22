У руководителя аппарата правительства РФ будет 11 заместителей

22.01.20 11:28

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

22 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ.

В соответствии с документом, опубликованным на сайте кабинета министров, предельная численность работников аппарата составит 1545 единиц.

Премьер разрешил руководителю аппарата иметь 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя руководителя аппарата правительства, руководителя протокола председателя правительства РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ и руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Мишустин поручил заместителю председателя правительства РФ - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко утвердить вопросы, входящие в сферы ведения структурных подразделений аппарата, а также штатную численность и структуру соответствующих подразделений.

Кроме того, Григоренко поручено обеспечить предоставление работникам аппарата правительства, высвобождаемым в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ.

В обновленной структуре аппарата правительства 23 департамента. В числе новых - департамент регионального развития и инфраструктуры, департамент культуры, национальной и молодежной политики, департамент развития международного сотрудничества, департамент оборонно-промышленного комплекса, департамент промышленности, департамент кадров, департамент природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса, департамент здравоохранения и социального развития, департамент экономического развития и финансов, департамент делопроизводства, департамент контроля, департамент формирования государственного оборонного заказа, департамент просвещения, высшего образования и науки, департамент информационных технологий.

В новую структуру также вошли департамент по обеспечению деятельности административных органов, департамент референтуры и департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства РФ.

В обновленной структуре нет аппарата коллегии военно-промышленной комиссии РФ, который ранее в нее входил.