Краснодарский край в 2020 г. планирует заложить 1,5 тыс. га садов

22.01.20 11:29

© РИА Новости. Виталий Тимкив

22 января. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край в 2020 году планирует заложить 1,5 тысяч гектаров садов преимущественно интенсивного типа, сообщает пресс-служба администрации региона.

Закладка будет проводиться в два этапа - в весенний и осенний периоды. На субсидирование отрасли садоводства в этом году предусмотрено 716 млн рублей из средств регионального и федерального бюджетов.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном министерстве сельского хозяйства, на начало 2019 года площадь плодовых и ягодных насаждений во всех категориях хозяйств в крае составляла 41,5 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте 32,3 тыс. гектаров. В ведомстве не уточнили объемы закладки в 2019 году и площадь садов на начало 2020 года.

В период с 2017 по 2018 годов площадь промышленных садовых и ягодных насаждений на территории Краснодарского края увеличилась на 2 тыс. гектаров.

Как сообщала администрация региона в марте прошлого года, в 2019 году в крае планировалось заложить 2 тыс. га садов.

Согласно пресс-релизу, в ближайшие два года в регионе планируется ввести несколько новых фруктохранилищ суммарной мощностью единовременного хранения более 100 тыс. тонн. Они строятся в Абинском, Славянском, Кавказском, Новокубанском и Динском районах.

В настоящее время край является лидером в России в отрасли садоводства. Доля региона в общероссийском объеме собранной плодово-ягодной продукции составляет около 40%. По объему промышленного производства фруктов Краснодарский край занимает первое место в стране.

В 2019 году урожай фруктов и ягод в крае составил более 500 тыс. тонн.