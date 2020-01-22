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22.01.20 11:31

Новое Внуковское шоссе сдадут в 2020 году

© РИА Новости. Виталий Тимкив
22 января. Interfax-Russia.ru - В новой Москве ведется строительство многополосной автомобильной дороги, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

"Сегодня готовность автодороги составляет более 80%. Почти на всем протяжении уложен асфальт, за исключением верхнего слоя, оборудован тротуар, установлено наружное освещение, построен подземный пешеходный переход", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Владимира Жидкина.

Новое Внуковское шоссе проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и железной дорогой киевского направления до Боровского шоссе в районе станции метро "Рассказовка", а также до западной окраины деревни Переделкино, где вновь соединяется с Боровским шоссе. По словам Жидкина, участок 2-го этапа протяженностью 2,2 километра уже полностью готов к вводу в эксплуатацию.

Новая трасса напрямую соединит несколько пригородных железнодорожных станций и ряд населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена. Строительство ведет генеральный подрядчик ООО "РСК".

"Весь комплекс запланированных работ включает в себя строительство дороги от существующего Внуковского шоссе до пересечения с Боровским, продление дублера Внуковского шоссе до границ поселка Внуково, оборудование съездов с дублера Боровского шоссе на Минское шоссе и, соответственно, обратно - с Минского на дублер Боровского шоссе, а также устройство прилегающей улично-дорожной сети", - пояснил Жидкин.

На дороге будет уложен верхний слой асфальта, установлено 10 светофоров, завершена установка уличного освещения, шумозащитных экранов в местах жилой застройки. Также будет построен еще один подземный пешеходный переход.

После окончания строительства прилегающую территорию благоустроят, на ней будет высажено более 500 деревьев, около 6,5 тыс. кустарников, оборудовано более 20 тыс. кв. м газона.

Общая протяженность новой автомобильной дороги составит 8 км. Движение по трассе планируется открыть до конца 3 квартала текущего года.

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