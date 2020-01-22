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22.01.20 11:34
Курская область планирует привлечь кредитную линию на 1 млрд рублей
Кредитная линия привлекается сроком на 365 дней. Начальная (максимальная) цена контракта - 72,5 млн рублей (процентная ставка - 7,25% годовых).
Заемные средства регион планирует направить на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств.
Заявки на аукцион принимаются до 7 февраля. Торги назначены на 11 февраля.
Как сообщалось, доходы бюджета Курской области в 2020 году утверждены в размере 63,2 млрд рублей, расходы - 63,9 млрд рублей, дефицит - 730 млн рублей, или 1,1% от расходов.
Госдолг области на 1 декабря 2019 года, по данным на сайте Минфина РФ, составлял 6 млрд 226,7 млн рублей.
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