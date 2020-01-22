Курская область планирует привлечь кредитную линию на 1 млрд рублей

22.01.20 11:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 января. Interfax-Russia.ru - Комитет финансов Курской области объявил электронный аукцион по привлечению возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд рублей, сообщается в материалах сайта госзакупок.

Кредитная линия привлекается сроком на 365 дней. Начальная (максимальная) цена контракта - 72,5 млн рублей (процентная ставка - 7,25% годовых).

Заемные средства регион планирует направить на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств.

Заявки на аукцион принимаются до 7 февраля. Торги назначены на 11 февраля.

Как сообщалось, доходы бюджета Курской области в 2020 году утверждены в размере 63,2 млрд рублей, расходы - 63,9 млрд рублей, дефицит - 730 млн рублей, или 1,1% от расходов.

Госдолг области на 1 декабря 2019 года, по данным на сайте Минфина РФ, составлял 6 млрд 226,7 млн рублей.