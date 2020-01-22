Аэропорт "Казань" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 10,5%

22.01.20 11:51

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 января. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Казань" в 2019 году обслужил 3,47 млн пассажиров, что на 10,5% превышает пассажиропоток предыдущего года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Количество выполненных в 2019 году взлетно-посадочных операций соответствует показателю предыдущего года, при этом существенно возросла взлетная масса воздушных судов.

"Так, увеличилось количество рейсов, выполняющихся широкофюзеляжными пассажирскими самолетами семейств Boeing-777, Boeing-767 и A330. Также на ежедневной основе в летний период из Казани выполнял рейсы дальнемагистральный двухпалубный Boeing-747", - говорится в пресс-релизе.

Пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 8% - до 2,2 млн человек, на международных - на 14,8%, до 1,3 млн человек.

На внутрироссийских направлениях в 2019 году увеличился спрос на полеты в Сочи (рост на 22,6%), Санкт-Петербург (на 38,9%) и Екатеринбург (на 46,9%).

Как и в 2018 году, на международных направлениях наибольшей популярностью пользовались рейсы в Анталью - 588,7 тыс. пассажиров (рост на 29,5%). Также вырос пассажиропоток в Даламан (на 7,3%), Камрань (на 10,6%), Джербу (на 11,7%), Бургас (на 21,4%), Стамбул (на 29,9%) и Прагу (на 32,2%).

В 2019 году были открыты рейсы в Будапешт и Харбин (Китай), а также ряд региональных маршрутов: в Астрахань, Калугу, Череповец и Якутск. Впервые в истории гражданской авиации Татарстана в прошлом году запущено прямое трансатлантическое авиасообщение - рейс в Доминикану.

"Уже в январе 2020 года открыты рейсы в Воронеж, Брянск, Кемерово и Новокузнецк (с промежуточной посадкой в Екатеринбурге). В настоящее время ведется работа по открытию рейсов в Мюнхен, Тель-Авив, Ереван и по другим направлениям", - отмечает пресс-служба.

Международный аэропорт "Казань" принадлежит ОАО "Связьинвестнефтехим", которым владеет правительство Татарстана.