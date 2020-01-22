Жвачкин соболезнует народу Узбекистана в связи с гибелью граждан республики при пожаре

22.01.20 11:59

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин высказал соболезнования президенту и народу Узбекистана после пожара в томском поселке Причулымский, где погибли 10 жителей республики, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Письмо с соболезнованиями глава региона направил чрезвычайному и полномочному послу Узбекистана в России.

"От миллиона жителей Томской области и от себя лично выражаю президенту и всем жителям республики глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана на пожаре. Разделяем с вами всю горечь трагедии. Скорбим вместе с родными и близкими погибших", - написал Жвачкин.

Ранее губернатор направил обращение с соболезнованиями и председателю томской городской общественной организации узбекской культуры "Дружба" Саматулле Рузиеву.

21 января пожар в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни 11 человек.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО "Грин Вуд". В пожаре погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека получили травмы.

На данный момент все личности погибших установлены.

По факту гибели людей следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.

В рамках следствия проведены обыски в УФМС города Асино и ООО "Грин Вуд", его директор - Сунь Аньни - разыскивается.