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22.01.20 12:04
СКР проводит проверку по факту смерти подростка в медсанчасти ФСИН в Уфе
"По факту смерти мы проводим доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства", - сказал представитель ведомства.
В свою очередь в республиканском УФСИН уточнили, что подросток в течение нескольких месяцев содержался в следственном изоляторе в качестве подозреваемого в угоне автомобиля и был госпитализирован после ухудшения самочувствия.
"15 января 2020 года в ходе осмотра было выявлено ухудшение здоровья, и он был направлен в терапевтическое отделение МСЧ-2 ФСИН России. В период пребывания в стационаре проводилось необходимое лечение", - сказал сотрудник пресс-службы управления.
По его словам, с стационаре состояние госпитализированного "резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия результатов не дали", была констатирована клиническая смерть.
Подследственный регулярно проходил медосмотр, а "физическая сила и специальные средства в отношении него не применялись", отметили в пресс-службе.
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