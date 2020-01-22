СКР проводит проверку по факту смерти подростка в медсанчасти ФСИН в Уфе

22.01.20 12:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 января. Interfax-Russia.ru - Следователи устанавливают причину смерти 17-летнего подследственного в медсанчасти УФСИН по Башкирии, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы республиканского СУ СКР.

"По факту смерти мы проводим доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства", - сказал представитель ведомства.

В свою очередь в республиканском УФСИН уточнили, что подросток в течение нескольких месяцев содержался в следственном изоляторе в качестве подозреваемого в угоне автомобиля и был госпитализирован после ухудшения самочувствия.

"15 января 2020 года в ходе осмотра было выявлено ухудшение здоровья, и он был направлен в терапевтическое отделение МСЧ-2 ФСИН России. В период пребывания в стационаре проводилось необходимое лечение", - сказал сотрудник пресс-службы управления.

По его словам, с стационаре состояние госпитализированного "резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия результатов не дали", была констатирована клиническая смерть.

Подследственный регулярно проходил медосмотр, а "физическая сила и специальные средства в отношении него не применялись", отметили в пресс-службе.