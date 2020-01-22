Просроченная дебиторская задолженность населения за газ в Ростовской области снизилась на треть

22.01.20 12:05

© РИА Новости. Александр Демьянчук

22 января. Interfax-Russia.ru - Просроченная дебиторская задолженность за газ населения Ростовской области на 1 января 2020 года составила 554 млн рублей, что на 29,7% меньше, чем на такую же дату 2019 года, сообщается на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

Вместе с тем просроченная задолженность управляющих компаний (УК) и ТСЖ увеличилась на 38,7% и превысила 43 млн рублей.

В числе крупнейших должников за газ УК и ТСЖ Ростовский области "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" называет ООО "Атмосфера-2013" (Аксайский район), ООО "Тагстройсервис" (Таганрог), ООО УК "Мега Дом" (Ростов), ТСЖ "Дружба" (Ростов), ООО "УК Сити Сервис" (Таганрог).

В 2019 году специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" отключили от системы газоснабжения 11,659 тыс. потребителей за накопившиеся долги.

Основным видом деятельности ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" является реализация природного газа потребителям на территории Ростовской области, обеспечение бесперебойных поставок газа в соответствии с договорами, оперативное управление режимами газоснабжения, сбор денежных средств за поставленный газ и расчеты с поставщиком, которым выступает крупнейший собственник компании - ООО "Газпром межрегионгаз".