Ученые отметили снижение сейсмической активности в Крыму

22.01.20 12:08

© РИА Новости. Олеся Печенкина

22 января. Interfax-Russia.ru - Сейсмическая активность в Крыму снизилась в 2019 году, десятки зафиксированных землетрясений практически не ощущались жителями, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Вольфман.

"В 2019 году в Крымско-Черноморском регионе наблюдался спад сейсмической активности по сравнению с предыдущим годом - число зарегистрированных землетрясений уменьшилось со 100 (в 2018 году) до 85. Значительно снизился и уровень высвободившейся сейсмической энергии в очагах", - сказал Вольфман.

По словам ученого, магнитуда зарегистрированных землетрясений не превышала 3-х, и они "практически не ощущались населением". Одно из них, которое произошло в 40 км к юго-востоку от Феодосии, заметили жители верхних этажей высотных домов. Интенсивность этих сотрясений оценивается в 2 балла.

Крым - сейсмически опасный регион, "поэтому нельзя исключать возможности землетрясений, в том числе и достаточно интенсивных", напомнил директор института. В отдельные годы ученые фиксируют на полуострове до 200 сотрясений, поэтому 2019 год "можно считать периодом относительного сейсмического затишья в регионе".

Последнее мощное землетрясение произошло в Крыму в сентябре 1927 года: за несколько дней были частично разрушены 70% построек Ялты, включая знаменитое Ласточкино гнездо, три человека погибли, десятки получили травмы.