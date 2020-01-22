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22.01.20 12:20

Сенаторы проголосовали за назначение Краснова генпрокурором РФ

© РИА Новости. Илья Питалев
22 января. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора России.

За это решение сенаторы проголосовали на пленарном заседании верхней палаты в среду.

Ранее в среду, выступая в Совете Федерации, Краснов заявил, что видит свою задачу в ослаблении коррупции за счет оздоровления. правовой среды

"Стоит задача максимально ослабить указанное зло (коррупцию - ИФ) за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости", - сказал Краснов, выступая в ходе утверждения его кандидатуры.

По словам Краснова, коррупция, "безусловно, разлагает как деловую среду, так и государство в целом, делает тщетными попытки к его развитию".

"Коррупция существует из-за возможности чиновников распоряжаться не принадлежащими им ресурсами, бюджетными средствами, муниципальной и государственной собственностью, льготами, госзаказами и другими", - подчеркнул кандидат в генпрокуроры.

По его словам, надзорному ведомству следует "сосредоточиться на отраслях, особо подверженных криминализации". В частности, отметил Краснов, речь идет о жилищно-коммунальном хозяйстве, состояние которого часто определяет отношение граждан к государственным структурам и государству в целом.

То же утверждение, по выражению Краснова, "справедливо и в отношении прав граждан на жилье, в особенности детей-сирот, многодетных семей".

Краснов пообещал сделать надзорное ведомство более прозрачным и искоренить существующие в нем "пороки".

"Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и другим государственным органам", - сказал Краснов

По его словам, работа прокуратуры должна быть направлена на "реальные изменения в жизни людей путем мер прокурорского реагирования".

"Работники должны обратить внимание на запросы граждан, планирую наладить эффективную связь с населением, прозрачность органов прокуратуры, чтобы знать слабые стороны",- подчеркнул Краснов.

Также он заверил, что найдет новые точки соприкосновения между Прокуратурой и следствием.

"Мой опыт работы в Следственном комитете позволит мне по новому смотреть на работу следствия, искать точки соприкосновения, понимать процесс", - заявил Краснов.

"Не думаю, что будут какие то кардинальные меры", - подчеркнул он при этом.

Краснов считает, что его назначение не скажется на беспристрастности оценок прокурорами действий Следственного комитета.

"Полагаю, что нет. Это вопрос профессионализма", - сказал Краснов в среду журналистам.

Он подчеркнул, что "никакого противостояния СК и Генпрокуратуры нет, оба ведомства работают эффективно".

По словам Краснова, предложение стать главой надзорного ведомства стало для него неожиданным. "Если честно, то да. Предложение было неожиданным", - сказал Краснов, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь пожелала новому главе Генпрокуратуры сделать акцент на профилактику преступлений, чтобы не было задачи сажать и "кошмарить" как можно больше людей, в том числе бизнесменов в регионах.

"Очень бы хотелось, чтобы в стиле работы региональных прокуратур, Генеральной прокуратуры следовали правилу не только хватать, сажать и не пущать. Прокуратура должна, безусловно, и это ее главная обязанность, следить за законностью. Но больше профилактики, больше предупреждения. У нас же не стоит задача больше посадить людей, а предупредить возможные преступления", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду при обсуждении вопроса о назначении Игоря Краснова генпрокурором РФ.

"Пожелание нашего президента не кошмарить бизнес и не кошмарить региональные органы власти, региональных чиновников по-прежнему остается актуальным", - подчеркнула она.

По словам Матвиенко, органы прокуратуры должны понимать свою ответственность за создание условий для благоприятного инвестиционного климата в регионах, который во многом зависит от правоохранителей.

"Иначе нам никогда не добиться эффективной экономики, никогда не добиться того климата, о котором мечтает бизнес", - отметила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Совету Федерации кандидатуру Краснова на пост генпрокурора РФ, в связи с тем, что ранее занимавший эту должность Юрий Чайка будет переведен на другую работу.

Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им.Ломоносова.

С 1997 года служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Занял пост зампредседателя Следственного комитета РФ в 2016 году.

Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.

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