Голикова: затраты на маткапитал в 22-23 .гг вырастут до 250-290 млрд рублей

22.01.20 12:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 января. Interfax-Russia.ru - Расходы бюджета на материнский капитал через несколько лет стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года ее уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчетам, это порядка 100 млрд рублей на первый год", - сказала вице-премьер в среду журналистам.

"Дальше будет увеличение в зависимости от использования семьями своих возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому. Там будет увеличение, сумма стабилизируется где-то на уровне 250-290 млрд рублей на третьем - четвертом году (2022-2023 гг.)", - заявила Голикова.