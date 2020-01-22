Смертность в Псковской области сократилась на 14% за 6 лет

22.01.20 12:43

© РИА Новости. Александр Кондратюк

22 января. Interfax-Russia.ru - За 11 месяцев 2019 года в Псковской области смертность населения сократилась, а продолжительность жизни приблизилась к плановым показателям, сообщила председатель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко.

"За последние 10 лет более чем вдвое сократилась естественная убыль населения", - подчеркнула она. По сравнению с 2018 годом общая смертность снизилась почти на 2%. А с 2012 года - уменьшилась более чем на 14%.

Гаращенко отметила, что удалось достичь сокращения смертности от болезней системы кровообращения. Так, по сравнению с 2018 годом сократилась смертность от острого инфаркта миокарда, а также от острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, отмечается сокращение смертности от туберкулеза - на 34,8%, от дорожно-транспортных происшествий - на 31,5%.

"По младенческой смертности в 2018 году мы достигли исторического минимума - 3,8 промилле, по 2019 году показатели приближаются к целевым по национальному проекту "Демография", - добавила она.

Председатель профильного комитета отметила, что необходимо делать раннюю диагностику, поскольку погибают именно дети с пороками развития. Соответствующее оборудование, по ее словам, имеется, но в регионе не хватает перинатальных специалистов.