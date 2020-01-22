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22.01.20 12:52
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении должности зампреда СБ РФ
Первое чтение законопроекта состоялось во вторник.
Законопроектом предлагается ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов СБ РФ.
Согласно документу, зампред Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда СБ определяются главой государства.
Глава комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев заявил на заседании Думы, что законопроект полностью готов к третьему чтению, и попросил включить его в порядок работы палаты на 23 января. Данное предложение было поддержано парламентариями.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.
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