Матовников назначен заместителем главкома сухопутных войск

22.01.20 13:33

© РИА Новости. Максим Блинов

22 января. Interfax-Russia.ru - Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, назначен заместителем главкома сухопутных войск. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Александр Анатольевич Матовников - выходец из спецслужб. До последнего времени был полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, член Совета безопасности.

Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве.

В 1986 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ имени К. Е. Ворошилова, после чего поступил на службу в группу "А" ("Альфа"). Принимал участие в войне в Афганистане, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, был одним из руководителей штурма больницы в Будённовске, участвовал в антитеррористической операции в "Норд-Осте" на Дубровке.

Прослужив около 30 лет в "Альфе", в 2013 году был переведён на работу в министерство обороны, где занимал должности заместителя командующего Силами специальных операций (ССО), командующего, заместителя начальника ГРУ Генштаба ВС РФ.

Газета "Ведомости" отмечает, что должность заместителя главкома сухопутных войск некоторое время в 2015 году занимал другой командир ССО - Алексей Дюмин, ныне - губернатор Тульской области.

В 2017 году Матовников был удостоен звания Герой Российской Федерации. Сообщалось, что это звание он получил за участие в военной операции в Сирии.

22 февраля 2018 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

С 26 июня 2018 года работал полпредом президента РФ в СКФО.