Красноярское метро заработает не раньше 2024г

22.01.20 13:35

© РИА Новости. Илья Питалев

22 января. Interfax-Russia.ru - Движение на первой ветке метро в Красноярске запустят не раньше 2024 года, сообщил руководитель МКП "Управление по строительству Красноярского метрополитена" Игорь Иванов в ходе форума "Строительство и архитектура" в среду.

Такой срок, по его словам, наиболее реален с учетом старта строительства в 2020 году, времени доставки материалов и оборудования, а также необходимости использования новых технологий (системы беспилотного управления - ИФ).

Ранее со ссылкой на материалы министерства строительства Красноярского края сообщалось, что движение на первой линии метро в Красноярске предполагалось запустить в 2022 году.

Строительство красноярского метрополитена началось в 1995 году, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена. В декабре председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИз" Олег Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей.