Минтранс РФ установит федеральные правила защиты самолетов от птиц

22.01.20 13:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 января. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ планирует утвердить федеральные авиационные правила по обеспечению орнитологической безопасности гражданской авиации.

Уведомление о начале разработки таких правил опубликовано на портале regulation.gov.ru.

Цель работ - "актуализация законодательства в области орнитологической защиты полетов гражданских воздушных судов". В случае согласования правила могут вступить в силу в июне 2020 г.

В настоящее время орнитологическое обеспечение полетов регулируется федеральными авиационными правилами "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ". В этом документе требования к защите от птиц не конкретизированы, раскрываются в общих чертах.

В августе прошлого года самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из "Жуковского" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.