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22.01.20 13:51
Выставка ко дню рождения Чехова откроется в "Мелихово" 24 января
"На выставке будет представлена летопись жизни двух домов чеховской усадьбы - главного усадебного дома и флигеля, в котором была написана "Чайка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что главный усадебный дом был утрачен в 1929 году.
Музей имени А.П. Чехова в селе Мелихово был организован как филиал Серпуховского музея в 1940 году. На тот момент от чеховской усадьбы сохранился только отреставрированный флигель, построенный писателем в 1894 году. В 1944 году музей стал самостоятельным. В 1960 году открылся после восстановления главный усадебный дом, а музей получил статус государственного литературно-мемориального музея-заповедника.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования 160-летия со дня рождения Чехова музее-заповеднике "Мелихово" пройдут конкурс чтецов, научная конференция, премьерный показ спектакля и заседание попечительского совета пройдут.
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