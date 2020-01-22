Выставка ко дню рождения Чехова откроется в "Мелихово" 24 января

22.01.20 13:51

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 января. Interfax-Russia.ru - Выставка "Дорогой, многоуважаемый дом" в музее-заповеднике "Мелихово" откроется в преддверии дня рождения А.П. Чехова 24 января, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"На выставке будет представлена летопись жизни двух домов чеховской усадьбы - главного усадебного дома и флигеля, в котором была написана "Чайка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что главный усадебный дом был утрачен в 1929 году.

Музей имени А.П. Чехова в селе Мелихово был организован как филиал Серпуховского музея в 1940 году. На тот момент от чеховской усадьбы сохранился только отреставрированный флигель, построенный писателем в 1894 году. В 1944 году музей стал самостоятельным. В 1960 году открылся после восстановления главный усадебный дом, а музей получил статус государственного литературно-мемориального музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования 160-летия со дня рождения Чехова музее-заповеднике "Мелихово" пройдут конкурс чтецов, научная конференция, премьерный показ спектакля и заседание попечительского совета пройдут.