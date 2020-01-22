Воронежская область в 2020г направит 2,5 млрд руб. на капремонт многоэтажек

22.01.20 13:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 января. Interfax-Russia.ru - Воронежская область планирует отремонтировать в 2020 году 539 многоквартирных домов, на эти цели будет направлено 2 млрд 458 млн рублей, сообщает пресс-центр правительства региона.

В частности, в наступившем году планируется капитально обновить 268 многоэтажек в Воронеже, 25 - в Нововоронеже, 27 - в Борисоглебском городском округе и 219 - в муниципальных районах Воронежской области.

Кроме того с 2020 года правительство Воронежской области будет ежегодно софинансировать работы по капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 450 млн рублей. Это позволит сохранить темпы обновления жилого фонда области и обеспечить надлежащее качество работ.

Всего в период с 2020 по 2022 годы в регионе планируется выполнить капремонт общего имущества в 4,8 тыс. многоквартирных домах общей площадью 12,7 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на территории Воронежской области выполнены работы по капитальному ремонту в 537 многоквартирных домах на сумму 5,5 млрд рублей. Проведенная в прошлом году модернизация жилфонда позволила улучшить жилищные условия 70,6 тыс. человек.