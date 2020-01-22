Глава Крыма Аксенов против допуска коллекторов к работе с долгами по ЖКХ

22.01.20 13:55

© РИА Новости. Александр Полегенько

22 января. Interfax-Russia.ru - Наделение коллекторских агентств правом работы с долгами россиян по оплате услуг ЖКХ может привести к массовым нарушениям, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Категорически против подобных предложений. Уверен, что такую же позицию займут депутаты Государственной думы и сенаторы от Крыма. В нашем регионе есть крайне отрицательный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконными методами взыскивать долги крымчан перед украинскими банками", - написан Аксенов на страничке сети "Вконтакте" в среду.

По его мнению, право взыскивать долги с граждан должен иметь "только государственный орган". "Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав людей", - пояснил глава региона.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. По данным газеты, это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. Также в него внесены изменения, согласно которым регулятор рынка - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) - будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей.