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Роспотребнадзор: в России нет заболевших с подозрением на коронавирус

© РИА Новости. Николай Хижняк
22 января. Interfax-Russia.ru - В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России заболевших с подозрением на новый коронавирус из Китая.

"Нет, таких случаев нет на сегодняшний день", - сказала начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова в среду журналистам.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в свою очередь заявила, что в России приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить страну от нового коронавируса.

"Мы усилили контроль на границе, на всех 200 с лишним пунктов пропуска, ведется усиленный контроль", - сказала Попова журналистам в среду.

По ее словам, все необходимые меры приняты в полном объеме, разработаны методические рекомендации для медицинских работников, рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспортных средствах.

"На сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза. Работа продолжается, мы ее ни на минуту не прекращаем. И очень внимательно следим за ситуацией, которая развивается", - сказала Попова.

По словам Поповой, Россия уже начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР.

"Да, разработка вакцины, конечно, ведётся. Каждый раз, когда мы имеем последовательность, мы начинаем немедленно разработку вакцины", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавила, что эксперты Роспотребнадзора вошли в рабочую группу ВОЗ по решению проблемы нового коронавируса.

"И сегодня мы подготовили вопросы со всем нашим научным сообществом, чтоб задать на этой площадке и разъяснить ситуацию", - отметила Попова.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР.

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