Псковское и Чудское озера не покрылись льдом впервые с 1944 года

22.01.20 15:39

© РИА Новости. Вячеслав Бобков

22 января. Interfax-Russia.ru - Ледостав на Псково-Чудском водоеме в этом году не образовался впервые с 1944 года, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" Тала Нещадимова журналистам в среду.

По ее словам, такой ситуации, чтобы Псковское и Чудское озера не замерзали даже на короткий период, не было с 1944 года.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина сообщила, что отсутствие льда на Псково-Чудском водоеме положительно сказывается на рыбном промысле.

"Ситуация, когда на Псково-Чудском водоеме нет льда, наблюдается впервые, с экономической точки зрения это дает положительный эффект. С 1 января рыбодобывающие организации осваивают квоты на вылов на этом водоеме и других озерах", - сказала она.

По словам Козиной, раньше относительно теплые зимы на какое-то время сопровождались установлением ледостава, а потом он начинал двигаться, и это несло негативный эффект. "Рыболовство начиналось в феврале ввиду отсутствия устойчивого льда и действия запрета на выход на лед", - рассказала замглавы комитета.

"Отзывы о вылове судака очень хорошие по сравнению с осенью прошлого года. Биомасса и количество высокое, помех никаких на вылов нет", - отметила Козина, добавив, что запасы снетка, ряпушки и сига, наоборот, на начало года низкие.