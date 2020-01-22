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22.01.20 15:43

Челябинск примет два десятка мероприятий саммитов ШОС и БРИКС

© РИА Новости. Евгений Биятов
22 января. Interfax-Russia.ru - Челябинск в 2020 году в рамках саммитов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примет 20 мероприятий, сообщил губернатор области Алексей Текслер на оргкомитете по подготовке к саммитам в среду.

"С апреля мы начнем принимать гостей. В рамках саммитов 10 мероприятий пройдёт по линии ШОС и 10 - по линии БРИКС. К нам приедет более 3 тыс. только заявленных участников", - сказал Текслер.

В частности, по его сведениям, 19-21 мая состоится первый Форум глав регионов стран ШОС.

"Именно Челябинская область выступила в 2015 году инициатором такого нового формата международного сотрудничества на межрегиональном уровне. Он должен стать действующей площадкой для выстраивания многоплановых связей и продвижения торгово-экономического взаимодействия регионов, а также гуманитарного сотрудничества", - отметил губернатор.

Кроме того, в Челябинске состоятся встречи министров стран ШОС и БРИКС, а также спортивные игры БРИКС, молодёжный форум и ещё ряд мероприятий. Большая из часть запланирована на май-июль.

Он отметил, что саммиты будут финансироваться из федерального и областного бюджетов.

"Необходимо усилить контроль за расходами целевых средств. Все траты до копейки должны быть прозрачными и задокументированными", - отметил губернатор.

В свою очередь, глава Челябинска Наталья Котова уточнила, что муниципалитет уже получил 7,2 млрд рублей на подготовку инфраструктуры города к международному форуму.

"В прошлом году на сумму 5,8 млрд уже выполнены работы или заключены контракты на их выполнение", - уточнила Котова.

Речь идет о ремонте и строительстве дорог, рекультивации городской свалки , благоустройстве набережной, капитальных ремонтах домов и соцобъектов, создании скверов, общественных пространств, пешеходных зон и других работах по благоустройству.

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