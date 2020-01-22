Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга из-за жалоб застройщиков

22.01.20 15:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Свердловской области потребовала от мэра Екатеринбурга устранить нарушения градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По ее данным, администрация города более 30 дней рассматривала заявки по градостроительным вопросам, обращения застройщиков на предоставление права подготовки проекта планировки, тогда как, согласно закону, решение должно приниматься в месячный срок.

Из 130 заявлений, направленных за год в администрацию Екатеринбурга, положительно рассмотрены лишь 56, но в месячный срок приняты только семь из них.

"(Это - ИФ) свидетельствует о многочисленных фактах волокиты со стороны должностных лиц администрации Екатеринбурга", - отмечается в пресс-релизе.

Также прокуратура установила факты, что при рассмотрении однотипных обращений застройщиков о предоставлении им права подготовки проекта планировки территории одни получали разрешения, другие - отказы.

"Такие примеры свидетельствуют о применении "двойных" стандартов при рассмотрении однотипных обращений, о создании одним компаниям преференций, другим - необоснованных ограничений", - полагает прокуратура.