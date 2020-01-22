Самарская область в 2019г увеличила экспорт сельхозпродукции в 1,5 раза

22.01.20 15:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 января. Interfax-Russia.ru - Самарская область по итогам 2019 года увеличила объемы сельскохозяйственного экспорта на 53% - до $339,1 млн, сообщает ФГБУ "Центр Агроаналитики".

"План экспорта сельхозпродукции для региона на 2019 год - $220 млн - существенно перевыполнен: по предварительным данным ФТС России (без учета данных об экспорте в страны ЕАЭС за декабрь 2019 года), поставки достигли $339,1 млн, что на 52,8% больше результата 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт самарской продукции АПК вырос не только в стоимостном, но и в натуральном выражении: в 2019 году отгрузки составили 709,7 млн тонн, что на 12,1% больше, чем годом ранее. По экспорту сельхозсырья и продовольствия в стоимостном и натуральном выражении Самарская область среди регионов России занимает 16-е и 13-е места, соответственно.

Росту самарского агропромышленного экспорта способствовало увеличение поставок за рубеж продукции масложировой отрасли. В структуре экспорта самарского АПК в стоимостном выражении на нее приходится основной объем (63%, $213,1 млн). В 2019 году поставки подсолнечного масла из региона увеличились на 202,9% и составили $182,4 млн (53,8% экспорта). Поставки второй экспортной позиции - остатков и отходов пищевой промышленности (жмыха) - выросли на 108,6%, до $30,7 млн (9,1% в общем объеме).

Также отмечается, что росту экспорта продукции масложировой отрасли из региона способствовал высокий урожай подсолнечника в Самарской области в 2018 и 2019 годах (965 тыс. тонн и 1,1 млн тонн, соответственно).

В то же время поставки алкогольных и безалкогольных напитков, на которые приходится 8,1% самарского агроэкспорта, в 2019 году сократились на треть (на 33,4%), до $27,5 млн.

"Это связано с сокращением производства продукции одним из основных экспортеров региона - комбинатом "Родник" - в связи с тяжелым финансовым положением", - уточняется в сообщении.

Категория злаков, занимавшая вторую позицию в экспорте 2018 года, переместилась на четвертое место с долей 5,4% в общем объеме поставок продукции АПК за рубеж, показав спад на 66,1% (до $18,3 млн).

Основными импортерами самарской агропромышленной продукции в 2019 году были Иран ($100,5 млн, 29,6%), Турция ($48,5 млн, 14,3%), Узбекистан ($42,3 млн, 12,5%) и Казахстан ($38,7 млн, 11,4%).

В соответствие с соглашением между региональным ведомством и Минсельхозом России в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" объем экспортных поставок в 2020 году запланирован на уровне $223 млн.

Ранее сообщалось, что самарская область к 2025г планирует увеличить экспорт сельхозпродукции почти на 15% - до $250 млн.

Объем сельхозэкспорта в 2018 году составил $218 млн.

Продукция самарских предприятий сегодня востребована более чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее крупные поставки осуществляются в Иран, Турцию, Узбекистан, Казахстан и Финляндию.