Чайка: Северному Кавказу пора перестать быть сложным регионом

22.01.20 16:15

© РИА Новости. Илья Питалев

22 января. Interfax-Russia.ru - Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка пообещал сделать все, чтобы Северный Кавказ больше не назывался сложным регионом, а уровень жизни жителей не уступал наиболее продвинутым областям страны.

"Основные цели, которые мы ставим перед собой на Северном Кавказе, - это реализация нацпроектов, повышение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, приток инвестиций. Кроме того, борьба с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, другими проявлениями преступности", - сказал Чайка в первом интервью "Интерфаксу" в новом качестве.

"Это целый пласт задач, которые надо решать как можно скорее. Северо-Кавказский регион - это благодатный край, и люди там должны жить лучше, нежели сейчас. Понятие "Северный Кавказ - сложный регион" должно уйти в прошлое", - отметил Чайка.

Он напомнил, что многократно бывал в этом регионе, лично контролировал ситуацию, связанную с борьбой с коррупцией в таких республиках, как Дагестан и Карачаево-Черкесия, принимал участие в урегулировании конфликта, связанного с обострением социальных вопросов и общественно-политической обстановки в Ингушетии.

"Поэтому можно сказать, что здесь мы полностью в курсе дел, происходящих в регионе. Я знаю все реальные болевые точки этого федерального округа. И мы будем внедрять современные технологии, в том числе цифровые. Особенно это касается национальных проектов и денег, которые на них выделяются. Каждая копейка должна идти на реальное необходимое дело", - подчеркнул Чайка.

Он отметил, что Северо-Кавказский регион занимает в его биографии особое место.

"Мои корни тоже с Северного Кавказа. Мой дед до революции служил в конвое наместника его величества на Кавказе - великого князя Николая Николаевича Романова. А я теперь иду туда полномочным представителем президента РФ, по сути, должность, аналогичная наместнику, - сказал Чайка и добавил: - Семейные традиции - служение государству и руководителю страны - продолжаются".

Чайка заверил, что предложение поменять работу оказалось для него неожиданным, но принял он его с удовольствием.

"Предложение со стороны президента было неожиданным, но очень интересным и комфортным для меня, и я с большим удовольствием принял его", - сказал Чайка.

"Это новый этап в моей жизни, это доверие президента, причем высокое. Я обязан его оправдать", - отметил экс-генпрокурор.

Он сообщил, что в ближайший понедельник намерен вылететь на Северный Кавказ и приступить к работе.