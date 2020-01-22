Стоимость проезда в троллейбусах Йошкар-Олы снизится на три рубля

22.01.20 16:37

© РИА Новости. Константин Чалабов

22 января. Interfax-Russia.ru - Проезд в троллейбусах Йошкар-Олы (Марий Эл) с февраля станет дешевле, сообщается на официальном портале органов власти республики в среду.

"С 1 февраля этого года плата за поездку в общественном транспорте столицы Марий Эл и каждое место багажа составит 19 рублей вместо 22 рублей вне зависимости от способа оплаты", - говорится в сообщении.

Также снизится и стоимость безлимитного месячного проездного билета для граждан: он будет стоить 1000 рублей, а не 1200, как ранее.