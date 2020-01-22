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22.01.20 16:56
Почти 850 км автодорог приведут в нормативное состояние в Алтайском крае в 2020 году
"Всего на дорожное хозяйство Алтайского края в 2020 году будет направлено 11,707 миллиарда рублей. Планируется выполнить строительство, реконструкцию, ремонт и привести в нормативное состояние 843,4 километра автомобильных дорог и 21 расположенное на них искусственное сооружение. Доля дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативному состоянию, в результате этого в 2020 году составит 40%", - сказал Дементьев.
По его словам, на работы в Барнаульской агломерации направят более 1,7 млрд рублей, а стоимость работ в Бийской агломерации превысит 460,5 млн рублей.
При этом Дементьев сообщил, что в 2019 году на строительство, реконструкцию, ремонт и приведение в нормативное состояние автодорог в крае направили 12,3 млрд рублей. Это позволило выполнить работы на 929 км автодорог и 12 мостах. В результате доля соответствующих нормативам региональных дорог составила 39,4%.
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