Почти 850 км автодорог приведут в нормативное состояние в Алтайском крае в 2020 году

22.01.20 16:56

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

22 января. Interfax-Russia.ru - Доля региональных дорог, соответствующих нормативному состоянию, в 2021 году будет доведена в Алтайском крае до 40%, заявил на заседании правительства в среду министр транспорта региона Александр Дементьев.

"Всего на дорожное хозяйство Алтайского края в 2020 году будет направлено 11,707 миллиарда рублей. Планируется выполнить строительство, реконструкцию, ремонт и привести в нормативное состояние 843,4 километра автомобильных дорог и 21 расположенное на них искусственное сооружение. Доля дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативному состоянию, в результате этого в 2020 году составит 40%", - сказал Дементьев.

По его словам, на работы в Барнаульской агломерации направят более 1,7 млрд рублей, а стоимость работ в Бийской агломерации превысит 460,5 млн рублей.

При этом Дементьев сообщил, что в 2019 году на строительство, реконструкцию, ремонт и приведение в нормативное состояние автодорог в крае направили 12,3 млрд рублей. Это позволило выполнить работы на 929 км автодорог и 12 мостах. В результате доля соответствующих нормативам региональных дорог составила 39,4%.