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22.01.20 17:14

Метели ожидаются в трех уральских регионах

© РИА Новости. Алексей Даничев
22 января. Interfax-Russia.ru - Непогода прогнозируется в трех регионах Уральского федерального округа в четверг.

Так, в Свердловской области, по данным Уральского УГМС, ожидаются метели и снежный накат на дорогах.

"Небольшой, местами умеренный снег, ночью в горах до сильного, метели. На дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Челябинской области, по сведениям регионального ГУ МЧС, в четверг будет мокрый снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду, а в отдельных районах - метели и гололед.

В Тюменской области в течение суток прогнозируются метели и ветер с порывами до 14 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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