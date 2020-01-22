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22.01.20 17:54
Прибывшего из Китая россиянина госпитализировали из аэропорта Пулково в инфекционную больницу
"На данный момент пациент следует в Клиническую инфекционную Больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности буду известны после результатов анализов", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.
Между тем, в администрации больницы "Интерфаксу" сообщили, что информации о прибывшем пациенте у них пока нет. Аэропорт "Пулково" расположен на юге Петербурга, больница имени Боткина - на севере.
По данным СМИ, пассажир прибыл в Петербург из Шанхая.
В свою очередь, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призывал не делать поспешных выводов из сообщений о госпитализации пассажира китайского рейса, которого поместили в больницу из петербургского аэропорта Пулково с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).
"Идет обычный текущий медицинский процесс", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в среду.
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