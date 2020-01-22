Прибывшего из Китая россиянина госпитализировали из аэропорта Пулково в инфекционную больницу

22.01.20 17:54

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 января. Interfax-Russia.ru - Россиянин госпитализирован из аэропорта "Пулково" по прилету из Китая с подозрением на ОРВИ.

"На данный момент пациент следует в Клиническую инфекционную Больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности буду известны после результатов анализов", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Между тем, в администрации больницы "Интерфаксу" сообщили, что информации о прибывшем пациенте у них пока нет. Аэропорт "Пулково" расположен на юге Петербурга, больница имени Боткина - на севере.

По данным СМИ, пассажир прибыл в Петербург из Шанхая.

В свою очередь, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призывал не делать поспешных выводов из сообщений о госпитализации пассажира китайского рейса, которого поместили в больницу из петербургского аэропорта Пулково с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

"Идет обычный текущий медицинский процесс", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в среду.