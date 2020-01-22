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22.01.20 17:54

Сотрудник регионального МЧС задержан после пожара с жертвами в мини-отеле Перми

© РИА Новости. Игорь Катаев
22 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев задержан в рамках уголовного дела о гибели пяти постояльцев мини-отеля Перми, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По данным СК, территориальным подразделением краевого главка МЧС "еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, исключающие работу мини-отеля "Карамель". "Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг принято не было", - сказала Петренко.

Она отметила, что по факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами МЧС, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

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