Ключевской вулкан на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

23.01.20 06:20

© РИА Новости. Евгений Нескромный

23 января. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает в четверг Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся более чем на 100 км северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что информация о пеплопадах в населенных пунктах региона в ведомство не поступала.

В среду Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Тогда пеплопадов в населенных пунктах также не было.