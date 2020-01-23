23 пункта пропуска через госграницу РФ планируется обустроить к 2024 году на Дальнем Востоке

23.01.20 06:33

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 января. Interfax-Russia.ru - 23 пункта пропуска через государственную границу РФ планируется построить и реконструировать к 2024 году на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"В ДФО - 86 пунктов пропуска, но 29 из них не работает, а с десяток находится в неудовлетворительном состоянии. Ситуация постепенно меняется, до 2024 года за счет федерального бюджета построят и обустроят 23 пункта. Строительство еще двух - должны быть синхронизированы с трансграничными мостами", - приводит слова Козлова пресс-служба министерства.

Глава Минвостокразвития напомнил, что автомобильный мост в Приамурье между Благовещенском и китайским Хэйхэ построен и готов к введению в эксплуатацию.

"И сейчас очень важно выполнить поручение президента России о синхронизации ввода моста и пункта пропуска. Оно было дано региональным властям, Минтрансу и Росгранице. Уже известно, что в апреле заработает лишь временный пункт. Постоянный в 2022 году. Тоже самое с пунктом пропуска на железнодорожном пункте пропуска в Еврейской автономной области. Да, железнодорожный мост строится с задержкой. Мы всеми силами помогаем региону и инвесторам выйти из "кризиса". Там произошло удорожание работ из-за природных явлений", - сказал Козлов.

"В связи с этим хочу сказать, что всё же механизм строительства с применением государственно-частного партнерства (как в случае с Амурской областтю) более выгоден в подобных ситуациях. Именно в отношении приграничных регионов", - добавил глава Минвостокразвития.