Utair начал летать из Омска в Новокузнецк

23.01.20 06:37

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) выполнила первый полет из Омска в Новокузнецк, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в аэропорту Новокузнецка.

Рейс планируется выполнять круглогодично по средам и воскресеньям.

Согласно сообщению на официальном сайте аэропорта Омска, он будет выполняться на среднемагистральном воздушном судне АТР-72. Самолет летит по маршруту Сургут-Омск-Новокузнецк.

Прибытие из Сургута и отправление из Омска осуществляется в утреннее время, прилет в Новокузнецк и вылет в обратном направлении - в дневное.

"Данное направление будет интересно, прежде всего, омичам, желающим провести отпуск или отдохнуть несколько дней на горнолыжном курорте Шерегеш (находится на юге Кемеровской области, ближайший к курорту аэропорт - в Новокузнецке) - ИФ", - говорится в сообщении аэропорта Омска.