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23.01.20 06:37
Utair начал летать из Омска в Новокузнецк
Рейс планируется выполнять круглогодично по средам и воскресеньям.
Согласно сообщению на официальном сайте аэропорта Омска, он будет выполняться на среднемагистральном воздушном судне АТР-72. Самолет летит по маршруту Сургут-Омск-Новокузнецк.
Прибытие из Сургута и отправление из Омска осуществляется в утреннее время, прилет в Новокузнецк и вылет в обратном направлении - в дневное.
"Данное направление будет интересно, прежде всего, омичам, желающим провести отпуск или отдохнуть несколько дней на горнолыжном курорте Шерегеш (находится на юге Кемеровской области, ближайший к курорту аэропорт - в Новокузнецке) - ИФ", - говорится в сообщении аэропорта Омска.
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