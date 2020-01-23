Мальчику, которого заставляли стоять коленями на гречке, проведут психологическую экспертизу

23.01.20 06:50

© РИА Новости. Кирилл Брага

23 января. Interfax-Russia.ru - Суд в Омске принял решение провести психологическую экспертизу в отношении восьмилетнего ребенка, над которым издевался отчим, чтобы установить, может ли он дать показания в суде в рамках расследуемого уголовного дела, сообщила журналистам в среду уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

"Омским районным судом в рамках рассмотрения уголовного дела принято решение о проведении психологической экспертизы ребенка для определения возможности дачи показаний ребенка в суде", - сказала Степкина.

По ее мнению, с учетом сложившейся ситуации, ребенку нежелательно встречаться с отчимом, это может оказать на него "психотравмирующее действие".

"Надеюсь, что назначенная судом экспертиза и ее рекомендации будут только в интересах ребенка", - подчеркнула омбудсмен.

Также она сообщила, что по результатам психолого-педагогической экспертизы у мальчика нет негативного отношения к своей матери (она не препятствовала действиям своего сожителя, когда тот издевался над ребенком - ИФ).

"Мальчик привязан к матери, искренне любит ее, хочет проводить с ней все свободное от обучения в школе время", - сказала Степкина.

Сейчас мать также проходит курс психологического консультирования. Работа психологов с ребенком тоже продолжается. Семья находится под постоянным контролем всех служб системы профилактики.