Прокуратура начала проверку сообщений о застрявшем в Китае экипаже российского танкера "Патриот"

23.01.20 07:11

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 января. Interfax-Russia.ru - Приморская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о нарушении трудовых прав российских моряков с находящегося в Китае танкера "Патриот" (Владивосток), сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Валентина Глазова.

"В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц компании-судовладельца - ООО "Гудзон" в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания", - сказала Глазова.

При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщалось, российские моряки с находящегося в китайском порту Нингдэ судна "Патриот" (Владивосток) обратились в Дальневосточную региональную организацию Российского союза моряков (ДВРО РПСМ) с просьбой о помощи.

По словам моряков, судно не может выйти из китайского порта Нингдэ, поскольку у судовладельца есть долги за ремонт судна. Моряки жалуются на перебои с продуктами, водой, задержки зарплаты, просят оказать содействие в репатриации и выплате долгов по зарплате.

Экипаж сообщил, что с декабря 2019 года танкер проходил ремонт на заводе в Нингдэ.

В свою очередь представитель компании-судовладельца сообщил, что возвращение моряков в РФ затянулось из-за оформления документов и изменением режима работы госучреждений в Китае в связи с Новым годом по восточному календарю. По его словам, репатриацию экипажа планируется начать после праздников.