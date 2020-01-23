Россельхознадзор начал проверки багажа пассажиров из Юго-Восточной Азии из-за китайского коронавируса

23.01.20 07:18

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты Россельхознадзора совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) начали проводить стопроцентный досмотр багажа и ручной клади всех прибывающих из Юго-Восточной Азии пассажиров, чтобы предотвратить ввоз в страну зараженных китайским коронавирусом товаров, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи со вспышкой коронавируса в Китае Россельхознадзор начал сплошные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в РФ из всех государств Юго-Восточной Азии. Инспекторы следят, чтобы в страну не попали зараженные товары", - говорится в публикации.

По данным издания, пока не ясно, когда этот режим работы будет прекращен.

Инспекторы изымают всю животноводческую продукцию без заводской упаковки, а также продукцию, не прошедшую термическую обработку. При этом ввоз мясных продуктов из Китая и так уже запрещен, подчеркнули в Россельхознадзоре: это связано с систематическими нарушениями и неблагополучной обстановкой по опасным болезням животных (вспышки африканской чумы свиней и ящура).

В пресс-службе ФТС газете заявили, что таможенники работают в медицинских масках, перчатках, специальных костюмах и пользуются дезинфицирующими средствами. Граждане КНР в основном везут в РФ одежду и продукты питания: водоросли, рис и чай (на примере шереметьевской таможни).

"При таможенном контроле пассажиров рейсов из КНР нарушений не выявлено", - уточнили в ФТС.