Правительство Прикамья возглавила Ольга Антипина

23.01.20 08:44

Фото с сайта губернатора и правительства Пермского края

23 января. Interfax-Russia.ru - Исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края назначена первый зам Ольга Антипина.

"Обязанности председателя правительства Пермского края с 21 января возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым", - сообщается на сайте администрации губернатора и правительства края в четверг.

Отмечается, что правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме.

Ранее краевое правительство возглавлял губернатор Максим Решетников. Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития РФ.

Ольга Антипина родилась 3 ноября 1963 года в Перми. Закончила Пермский государственный университет по специальности экономист-математик.

Работала инженером-программистом и экономистом в научно-производственном объединении "Парма", Пермском госуниверситете, "Экопромбанке".

С 1996 года ее профессиональная деятельность связана с бюджетными финансами, сначала в Законодательном собрании региона, потом в финансовом управлении Перми, затем в областном управлении финансов в должности первого заместителя.

С июня 2005 по июль 2006 года исполняла обязанности начальника Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области.

С октября 2006 года - первый заместитель министра финансов Пермского края.

В декабре 2008 назначена исполняющим обязанности министра финансов Пермского края.

С июня 2011 года - министр финансов Пермского края.

В марте 2017 года назначена первым заместителем председателя правительства Пермского края.