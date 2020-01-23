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23.01.20 08:44
Правительство Прикамья возглавила Ольга Антипина
"Обязанности председателя правительства Пермского края с 21 января возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым", - сообщается на сайте администрации губернатора и правительства края в четверг.
Отмечается, что правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме.
Ранее краевое правительство возглавлял губернатор Максим Решетников. Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития РФ.
Ольга Антипина родилась 3 ноября 1963 года в Перми. Закончила Пермский государственный университет по специальности экономист-математик.
Работала инженером-программистом и экономистом в научно-производственном объединении "Парма", Пермском госуниверситете, "Экопромбанке".
С 1996 года ее профессиональная деятельность связана с бюджетными финансами, сначала в Законодательном собрании региона, потом в финансовом управлении Перми, затем в областном управлении финансов в должности первого заместителя.
С июня 2005 по июль 2006 года исполняла обязанности начальника Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области.
С октября 2006 года - первый заместитель министра финансов Пермского края.
В декабре 2008 назначена исполняющим обязанности министра финансов Пермского края.
С июня 2011 года - министр финансов Пермского края.
В марте 2017 года назначена первым заместителем председателя правительства Пермского края.
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