Татарстан готов создать для Total условия для локализации производства аккумуляторов

23.01.20 09:01

© РИА Новости. Алексей Филиппов

23 января. Interfax-Russia.ru - Татарстан готов предложить французской Total необходимые условия для локализации в республике производства аккумуляторов и иных решений по хранению энергии, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным директором Total Патриком Пуянне в Давосе в среду.

"Рустам Минниханов отметил, что сегодня Total активно развивает сегмент альтернативной энергетики, инвестируя в производство аккумуляторов и иные решения по хранению энергии. Татарстан также заинтересован в развитии данных технологий и готов предложить необходимые условия для локализации производства на территории республики", - говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана в среду.

Сообщается, что Минниханов и Пуянне также обсудили перспективы взаимодействия в части снижения выбросов парниковых газов, производимых нефтегазовой отраслью. "В частности, обсуждалось проведение совместных исследований и испытание новых решений, в том числе на татарстанских площадках", - сообщает пресс-служба.

Крупнейшей компанией Татарстана является ПАО "Татнефть", совет директоров которой возглавляет Минниханов.