Трансгендерную женщину Мишель, осужденную за аниме, отпустили из СИЗО Брянска

23.01.20 09:09

© РИА Новости. Алексей Филиппов

23 января. Interfax-Russia.ru - Брянский областной суд вернул на пересмотр дело осужденной за распространение порнографии трансгендерной женщины по имени Мишель (настоящее имя активисты просят не раскрывать в СМИ из соображений безопасности), сообщила "Интерфаксу" подруга Мишель и организатор общественной кампании в ее защиту Лада Преображенская.

"Сегодня состоялось оглашение решения Брянского областного суда по апелляционной жалобе, поданной адвокатами Мишель. Само заседание прошло в пятницу 17 января", - сказала Преображенская, добавив, что Мишель участвовала в заседании по видеосвязи.

По ее словам, апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда. Суд также изменил Мишель меру пресечения, освободив ее из СИЗО.

29 ноября суд в Брянске приговорил Мишель к трем годам лишения свободы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних. Ее дело, возбужденное еще в 2018 году, вызвало широкий общественный резонанс. Поводом для уголовного преследования Мишель послужили картинки в японском анимационном жанре Хентай, основным элементом которого являются эротические сцены. Экспертиза установила, что на рисунках изображены "лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста".

После вынесения приговора в ожидании заседания апелляционного суда Мишель находилась в одиночной камере СИЗО. Если бы апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, Мишель направили бы в мужскую колонию, где нет одиночных камер, так как Мишель не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт, то есть по документам оставалась мужчиной. Активисты развернули кампанию в ее поддержку, опасаясь, что пребывание в мужской колонии создавало бы угрозу ее жизни и здоровью.