|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.01.20 09:43
Топилин и Скворцова назначены на новые должности
Распоряжение о новых назначениях опубликовано на сайте правительства в четверг.
"Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации", - говорится в документе.
Антон Дроздов, ранее занимавший должность главы Пенсионного фонда, был назначен заместителем министра финансов РФ.
"Назначить Дроздова Антона Викторовича заместителем Министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова была назначена на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), говорится в распоряжении.
"Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства", - говорится в документе.
Ранее возглавлявший ФМБА Владимир Уйба был назначен замминистра здравоохранения.
"Назначить Уйбу Владимира Викторовича заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
Также Мишустин назначил Игоря Задворнова руководителем секретариата заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
"Назначить Задворнова Игоря Анатольевича руководителем Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. на время исполнения Трутневым Ю.П. полномочий Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в документе.
Ирек Файзуллин стал первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Алексей Сазанов назначен статс-секретарем - заместителем министра финансов РФ.
Елена Рожкова получила должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, сообщается в распоряжении правительства.
"Назначить Рожкову Елену Анатольевну руководителем Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. на время исполнения Голиковой Т.А. полномочий Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Освободить Рожкову Е.А. от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.
Дмитрий Пархоменко назначен временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора.
Кроме того, Мишустин назначил Игоря Боровкова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России, говорится в распоряжении правительства.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket