Трасса "Кола" и аэропорт "Мурманск" возобновили работу после метели

23.01.20 09:46

© РИА Новости. Антон Денисов

23 января. Interfax-Russia.ru - На севере Мурманской области после метели и снегопада возобновлено движение по участку федеральной трассы "Кола" с 1470 по 1510 км, перекрытому с вечера среды.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России, данный участок дороги открыт для движения с 08.00 мск.

Кроме того, с 08.00 мск открыт аэропорт "Мурманск", сообщили "Интерфаксу" в справочной службе воздушной гавани. В настоящее время в аэропорту ожидают прибытие семи самолетов, которые выполняют рейсы в Мурманск из Пулково, Шереметьево, Домодедово и Внуково, но были задержаны из-за непогоды. Вылет обратных рейсов также задерживается.

Как сообщалось, в среду вечером аэропорт "Мурманск" перестал принимать и выпускать самолеты из-за сложных метеоусловий. Изначально аэропорт был закрыт для уборки снега с 19.00 до 22.00 мск, но затем закрытие аэропорта продлили до 04.00 мск и 08.00 мск четверга.

Из-за непогоды несколько самолетов, следовавших в Мурманск, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах или вернуться в аэропорт вылета.

Также из-за плохой погоды "Мурманскавтодор" объявил о перекрытии движения на участке с 1470 по 1510 км федеральной трассы "Кола" и дороге Кола-Серебрянские ГЭС, которая ведет к поселку Туманный и селу Териберка на берегу Баренцева моря.

По данным Мурманского гидрометцентра, на северном побережье прогнозировалось усиление ветра в порывах до 35-37 м/с. В городах на севере области ветер до 24 м/с.