Кравцов решил повременить с внедрением образовательных стандартов

23.01.20 09:52

© РИА Новости. Илья Питалев

23 января. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что не намерен форсировать принятие вызвавших споры федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые продвигала его предшественница Ольга Васильева.

"В этом отношении, я думаю, надо взять паузу, чтобы проанализировать ситуацию и обсудить ключевые вопросы с профессиональным сообществом", - сказал Кравцов в интервью "Московскому Комсомольцу", текст которого опубликован в четверг на официальном сайте Минпросвещения России.

Тем не менее, в целом новый министр намерен сохранить преемственность в работе своего ведомства, а первоочередным шагом на новом посту он видит "анализ ситуации, как того требуют задачи, поставленные перед Минпросвещения в Послании президента".

В частности, по мнению Кравцова, необходим тщательный анализ системы оплаты труда педагогов - он намерен оценить, "как нынешняя система реализуется на практике".

Обновление ФГОС - одна из центральных тем, волнующих профессиональное сообщество в сфере школьного образования. Это ключевые документы, которые определяют, чему и как будут учить детей в школах по всей стране.

Президент РФ Владимир Путин в начале 2019 года поручил правительству обновить федеральные образовательные стандарты. В конце марта Минпросвещения опубликовало проект новых стандартов, однако они были подвергнуты критике, в том числе со стороны "Гильдии словесников" и ОНФ. Позже Минпросвещения доработало стандарты, и в сентябре 2019 года вновь опубликовало их для обсуждения. Однако и новая редакция была раскритикована: в частности, с критикой выступали в ОНФ, Московском патриархате, активным противником нового проекта ФГОС стал также академик РАО Евгений Ямбург.

В конце ноября стало известно, что свой отзыв на новую версию проекта ФГОС подготовила Российская академия образования (РАО). Экспертизу проводил специальный совет РАО с пятью комиссиями и 17 рабочими группами, в ней принимали участие свыше 300 экспертов. Как сообщалось, РАО нашла более 500 существенных замечаний к проектам.

Наконец, 28 ноября Совет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) при Минпросвещения России, куда входит, в том числе, президент РАО, в целом одобрил новые школьные ФГОС, несмотря на прозвучавшую на заседании критику. Однако работа над документами, как сообщалось, не закончится - ее решено продолжить, причем в течение еще минимум полутора лет: датой вступления новых стандартов предложено установить 1 сентября 2021 года.