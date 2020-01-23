Мемориал безымянным защитникам Ленинграда откроют в петербургском Музее оловянного солдатика

23.01.20 09:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 января. Interfax-Russia.ru - В петербургском Музее оловянного солдатика в четверг откроется мемориал безымянным защитникам Ленинграда, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

В витрине займет свое постоянное место фигурка матроса-балтийца, найденная участниками студенческого поискового отряда "Ингрия" на месте боев в районе урочища Гайтолово (Ленинградская область). Игрушечный солдатик пролежал более семидесяти лет в болотистой земле, рядом с останками своего владельца.

Такие игрушки производились в 1930-е годы на московском предприятии "ИЗО-фабрика ЦПКиО имени Горького".

"Ни солдатского медальона, ни каких-либо других документов или предметов, по которым можно идентифицировать останки, земля не сохранила. Но маленький матрос, которого поисковики Алексей Чупиков и Евгений Ильин передали музею, в год 75-летия великой Победы станет еще одним свидетельством подвига защитников города и символом вечной благодарности потомков", - говорится в сообщении.