Санитарный контроль усилен в аэропорту Южно-Сахалинска из-за коронавируса в КНР

23.01.20 10:05

© РИА Новости. Олег Золото

23 января. Interfax-Russia.ru - Повышенный санитарно-карантинный контроль введен в аэропорту Южно-Сахалинска в связи с опасностью коронавируса, распространяющегося на территории Китая, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области в четверг.

"В аэропорту Южно-Сахалинска действует повышенный санитарно-карантинный контроль. Бесконтактную термометрию (проверка с помощью тепловизоров на наличие повышенной температуры - ИФ) проходят все прибывшие из восточноазиатских стран пассажиры", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае выявления пассажиров с повышенной температурой их отправят на дополнительное обследование. Пока ни одного такого случая в аэропорту не выявлено, подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По имеющимся данным, от осложнений, вызванных заражением этим вирусом, к настоящему времени в Китае скончались 17 человек. Зафиксировано более 570 случаев заражения. Председатель КНР Си Цзиньпин уже потребовал принять меры по недопущению эпидемии.

Кроме нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, США и Австралии.