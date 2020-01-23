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23.01.20 10:05
Санитарный контроль усилен в аэропорту Южно-Сахалинска из-за коронавируса в КНР
"В аэропорту Южно-Сахалинска действует повышенный санитарно-карантинный контроль. Бесконтактную термометрию (проверка с помощью тепловизоров на наличие повышенной температуры - ИФ) проходят все прибывшие из восточноазиатских стран пассажиры", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в случае выявления пассажиров с повышенной температурой их отправят на дополнительное обследование. Пока ни одного такого случая в аэропорту не выявлено, подчеркнул собеседник агентства.
Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).
По имеющимся данным, от осложнений, вызванных заражением этим вирусом, к настоящему времени в Китае скончались 17 человек. Зафиксировано более 570 случаев заражения. Председатель КНР Си Цзиньпин уже потребовал принять меры по недопущению эпидемии.
Кроме нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, США и Австралии.
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