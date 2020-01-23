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23.01.20 10:09

Завершено следствие по делу об убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

© РИА Новости. Константин Чалабов
23 января. Interfax-Russia.ru - В Ненецком автономном округе (НАО) завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре в октябре прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба СК РФ.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении

Ведомство отмечает, что обвиняемый страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.

"По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - подчеркнули в СКР.

После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет передано для решения вопроса о направлении в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду "Сказка". Обвиняемый пояснял следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение.

31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ НАО "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ" в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл мужчине входную дверь. Посетитель беспрепятственно поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Сотрудник детского сада нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи шестилетнему мальчику.

На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по НАО.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. В ходе допроса в качестве обвиняемого напавший на ребенка признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки.

В отношении 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия ООО "Охранное предприятие "Святогоръ", пустившего обвиняемого в детский сад, также завершены следственные действия. Ему инкриминируется пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время обвиняемый в убийстве и охранник детского сада заключены под стражу.

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