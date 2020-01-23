Девятилетнюю девочку с редким онкозаболеванием успешно прооперировали в Тюмени

23.01.20 10:12

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 января. Interfax-Russia.ru - Детские хирурги областной клинической больницы N2 в Тюмени провели уникальную операцию школьнице с опухолью поджелудочной железы, сообщает в четверг пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По данным ведомства, у девятилетней девочки врачи диагностировали редкую онкопатологию - карциному Франца.

На 2016 год в медицинской литературе всего мира содержалось всего 1100 сообщений о таком заболевании.

Операция по удалению опухоли размером 7 на 6 см длилась почти три часа.

"Опухоль начала прорастать в расположенные рядом крупные кровеносные сосуды, и ее отделение от здоровых тканей потребовало особой аккуратности", - отмечается в сообщении.

В настоящее время девочка выписана из стационара под наблюдение профильных специалистов.