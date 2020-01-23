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23.01.20 10:15

Власти Сахалина просят увеличить финансирование на решение острых вопросов

© РИА Новости. Виталий Аньков
23 января. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти добиваются увеличения федерального финансирования на строительство жилья, дорог и объектов энергетики, сообщается на сайте областного правительства в четверг.

Сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин в среду на правительственном часе в Совете Федерации обратил внимание федеральных властей на острые вопросы единственной в России островной Сахалинской области - аварийное жилье, грунтовые дороги, изношенные электросети, низкий уровень газификации и другие проблемы.

"Практически 10% жилья на Сахалине и Курилах - аварийное и потенциально аварийное. Асфальтовое покрытие имеет только треть дорог, что почти в 2 раза меньше, чем в среднем по России. Необходима новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска, действующая была построена в далеком 1964 году. Степень износа электросетевого комплекса на островах - более 80%, поэтому во время непогоды половина жителей может остаться без света", - сообщил Карасин Совету Федерации.

Он также упомянул, что уровень газификации Сахалинской области - 14% (в среднем по России - 68%) и выразил надежду, что федеральная власть "будет оказывать содействие в решении этих и других проблемных вопросов".

Сенатор предложил предоставить островному региону нераспределенный остаток федеральных бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, предусмотренных на развитие Дальнего Востока. Эти средства, отметил он, необходимы для софинансирования мероприятий, одобренных президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о реализации плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области на ближайшие три года.

Правительство Сахалинской области уже подготовило и направило в Минвостокразвития предложения по включению в план объектов инфраструктуры, имеющих проектную документацию.

Ранее сообщалось, что, по данным энергетиков, электросетевой комплекс региона сильно обветшал, а в Южно-Сахалинске он находится "в плачевном состоянии". Энергетики говорят о необходимости реализации программы масштабной реконструкции электросетевых объектов региона, которую правительство региона согласовало весной 2019 года с Минэнерго РФ. Эта программа включает 55 основных мероприятий общей стоимостью 41 млрд рублей. В настоящее время областные власти пытаются ее согласовать с правительством РФ в части выделения федерального финансирования на предстоящие 10 лет.

Строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска обойдется в 14 млрд рублей, из них 13 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. ВПП предполагается построить к 2024 году, ее длина составит 3,4 км, ширина - 60 м. Новая полоса должна будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке).

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