Ярославская область направит на нацпроекты более 12 млрд рублей

23.01.20 10:16

© РИА Новости. Илья Питалев

23 января. Interfax-Russia.ru - Ярославская область в 2020 году на реализацию национальных проектов направит более 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из них средства федерального бюджета составят 8 млрд 720 млн рублей.

Так, в частности, в рамках нацпроектов в этом году планируется начать строительство детского сада в Рыбинске на 240 мест, дома культуры в селе Отрадном Угличского района, двух физкультурно-оздоровительных комплексов - в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, провести реконструкцию стадиона "Сатурн" в Рыбинске.

Кроме того, планируется провести работы на 55 дорожных объектах, создать еще один мобильный "Кванториум", центр цифрового образования "IT-куб", продолжить оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, обновить материально-техническую базу в 42 образовательных учреждениях области, провести рекультивацию полигона ТКО в Переславле-Залесском.