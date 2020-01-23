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23.01.20 10:19
Почтовая марка выпущена к 500-летию Тульского кремля
"Это не только большая гордость для туляков, долгожданное событие для филателистов, но средство продвижения региона как в России, так и за рубежом", - прокомментировала событие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
На марке изображены Одоевская башня кремля, примыкающее к ней здание музея самоваров, Успенский и Богоявленский соборы. Также размещена надпись: "Тульский кремль. 500 лет".
Первый экземпляр выпущенной марки передан на хранение в Тульское музейное объединение.
В сентябре во время главных торжеств гости региона смогут отправлять прямо из Тульского кремля почтовые открытки с тематической маркой на память себе и своим близким. Всего выпущено 25 тыс. юбилейных марок номиналом 120 рублей.
Кроме того, совместно с "Почтой России" разработан проект почтового конверта с символикой 500-летия Тульского кремля. Конверты, тираж которых составит 150 тыс. экземпляров, поступят в продажу в марте.
По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.
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