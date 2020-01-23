Почтовая марка выпущена к 500-летию Тульского кремля

23.01.20 10:19

Фото с сайта правительства Тульской области

23 января. Interfax-Russia.ru - В Туле состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 500-летию Тульского кремля, сообщила пресс-служба облправительства.

"Это не только большая гордость для туляков, долгожданное событие для филателистов, но средство продвижения региона как в России, так и за рубежом", - прокомментировала событие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

На марке изображены Одоевская башня кремля, примыкающее к ней здание музея самоваров, Успенский и Богоявленский соборы. Также размещена надпись: "Тульский кремль. 500 лет".

Первый экземпляр выпущенной марки передан на хранение в Тульское музейное объединение.

В сентябре во время главных торжеств гости региона смогут отправлять прямо из Тульского кремля почтовые открытки с тематической маркой на память себе и своим близким. Всего выпущено 25 тыс. юбилейных марок номиналом 120 рублей.

Кроме того, совместно с "Почтой России" разработан проект почтового конверта с символикой 500-летия Тульского кремля. Конверты, тираж которых составит 150 тыс. экземпляров, поступят в продажу в марте.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.